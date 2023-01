POL-H: Ermittlungen wegen gewerbs-/bandenmäßigen Trickdiebstahls und Betrugs - Polizei beschlagnahmt große Menge Schmuck, Tatorte in anderen Regionen Niedersachsens vermutet, Geschädigte gesucht!

Hannover (ots) - Am Donnerstagabend, 05.01.2023, haben zwei Täter einen Supermarkt an der Burgwedeler Straße überfallen und sind mit der Beute entkommen. In Tatortnähe nahmen Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige fest. Die Ermittlungen dauern an. Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover. Nach ...

