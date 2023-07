Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Vandalismus an Schule - Stuhr, Einbruch in Wohnhaus - Mellinghausen, Brand einer Scheune ---

Syke - Vandalismus an Schule

In Laufe des letzten Wochenendes haben Unbekannte an der Louise-Chevalier-Schule an der Ferdinand-Salfer-Straße diverse Gegenstände umgeworfen, ein Hinweisschild umgeknickt und eine Sitzbank aus der Verankerung gerissen. Und das sind nur die gröberen Schäden. Insgesamt ist der Vandalismus auf dem gesamten Schulgelände sichtbar. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242/9690, zu informieren.

Scholen - PKW gerät in Brand

Ein auf einem Grundstück am Scholer Sportplatz geparkter Audi A3 ist am Montagabend gegen 20.30 Uhr aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Das Feuer wurde durch Anwohner entdeckt, die auch sofort die Feuerwehr benachrichtigten. Eine angrenzende Hecke sowie einen Baum wurden durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr löschte schnell das Feuer, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden; Menschen wurden nicht verletzt.

Stuhr-Varrel - Diebstahl von Fahrzeugteilen

Im Laufe des letzten Wochenendes haben Unbekannte in der Delmenhorster Straße. Von einem Firmengelände sechs Räder und eine Zugkugelkupplung entwendet. Der Schaden beträgt 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel. 0421 / 4270790, entgegen.

Stuhr-Brinkum - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Montag wurde bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße (B 6) ein 53-jähriger Kradfahrer leicht verletzt. Er fuhr auf der B 6 in Richtung Syke, als der 46-jährige Fahrer eines Renault Kangoo aus Richtung A1 kommend die Spur wechselte. Beide kollidierten, der Kradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Schaden beträgt 2000 Euro.

Stuhr - Einbruch

Am Montag in der Zeit zwischen 09.45 Uhr und 11.15 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Pablo-Picasso-Straße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Küchenfenster und gelangte so ins Haus. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und Mobiliar, bevor sie mit Schmuck, Bargeld und einem Laptop unerkannt flüchteten. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Drebber - Diebstahl eines Pedelec

Unbekannte haben im Laufe des letzten Wochenendes in der Speckener Straße ein Pedelec der Victoria entwendet. Das Rad stand verschlossen an der Bushaltstelle Zur Dadau. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Marl - Diebstahl von 600 Liter Diesel

Insgesamt 600 Liter Diesel haben Unbekannte im Laufe des letzten Wochenendes von einer Baustelle im Sünderbusch entwendet. Die Diebe öffneten gewaltsam die Tanks eines Radladers, eines Baggers und einen externen Tank. Mit dem abgezapften Diesel verschwanden die Täter unerkannt wieder. Hinweise, insbesondere auf verdächtige Fahrzeuge, nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Mellinghausen - Brand einer Scheune

Am Montag gegen 12.00 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand einer Scheune im Ortsteil Brake, Staffhorster Straße, gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Die Eigentümer hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Zusammen mit Nachbarn konnten auch die Tiere gerettet werden. Die Scheune brannte völlig aus, das angrenzende Wohnhaus wurde beschädigt. Der Schaden wird auf rund 200000 Euro beziffert. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Maasen - Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr befuhr eine 34-jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße 352 im Bereich Maasen. An der Kreuzung zur Kreisstraße 14 wollte sie nach links abbiegen, übersah dabei jedoch den ihr entgegenkommenden 51-jährigen Pkw-Fahrer. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

