Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 01.07.2023

Diepholz (ots)

Diepholz - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit vom 14.06.2023 bis zum 30.06.2023 kam es in der Buschstraße in Barnstorf zu einem Einbruchdiebstahl. Demnach haben bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus verschafft und dort gezielt nach Wertgegenständen gesucht.

Insgesamt konnte Diebesgut im Wert von ca. 15000 Euro erlangt werden.

Sollten Sie im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Tatortes gesehen haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Diepholz unter der Tel.: 05441 971-0.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Betonpoller in Höhe eines Handygeschäftes in der Obere Straße in Sulingen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Betonpoller beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulingen unter der Tel.: 04271/949-0 in Verbindung zu setzen.

Bassum - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 30.06.2023, um 19:00 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Scholen die Straße Nienstedt (B61) in 27211 Bassum. Hier übersah sie den Pkw einer 39-jährigen Bassumerin, die zeitgleich in eine andere Straße abbiegen wollte. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Pkw der 39-jährigen Bassumerin wurde durch den Zusammenstoß in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte dort mit dem Pkw einer 23-jährigen Sulingerin. Die 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Scholen wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 14500 Euro.

