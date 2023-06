Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Motorradfahrer tödlich verletzt ---

Diepholz (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist heute Mittag gegen 12.45 Uhr auf der Bremer Straße ( B 6 ) ein 23-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden.

Der 23-Jährige und ein weiterer 23-jähriger Kradfahrer befuhren die B 6 von Bremen in Richtung Syke. Auf der Grenze zwischen Weyhe und Syke, in Höhe der Einmündung Zur Böttcherei, überholten beide eine Gruppe vorausfahrender Pkw. Aus der Gruppe wollte ein 74-jähriger Pkw-Fahrer nach links auf ein Grundstück abbiegen. Der erste Kradfahrer konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Abbieger. Durch den Aufprall wurde er zu Boden geschleudert und sofort von Ersthelfern reanimiert. Die Reanimation, auch durch hinzugerufenen Rettungsdienst und einer Notärztin, war erfolglos. Der 23-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der zweite Kradfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer stand unter Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut.

Der Pkw und die beiden Motorräder wurden zur weiteren Begutachtung sichergestellt und abgeschleppt. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Arbeit eines Gutachters bis 16.30 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

