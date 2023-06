Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Pkw landet auf Acker - Lembruch, Diebstahl E-Bike Lastenfahrrad - Stuhr, Fahrer unter Alkoholeinfluss ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag gegen 14:30 Uhr ist ein bislang unbekannter Fahrer eines PKW gegen einen geparkten Mitsubishi, der auf dem Parkplatz des Trainingsstudios für Senioren an der Leester Straße abgestellt war, gefahren. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden beträgt 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter 0421 - 80660.

Stuhr - Fahrer unter Alkohol

Die Polizei konnte gestern gegen 16.10 Uhr einen 39-jährigen Pkw-Fahrer stoppen, der unter Alkoholeinfluss auf der Delmenhorster Straße unterwegs war. Die Überprüfung ergab eine Alkoholkonzentration in der Atemluft von 1,8 Promille. Der 39-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei.

Twistringen - Auf einem Acker gelandet

Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin hat am Montag gegen 13.20 Uhr die Kontrolle über ihren Pkw verloren und ist auf einem Acker an der B 51 gelandet. Sie wollte von der B 51 in einen Feldweg abbiegen, verlor dabei aber die Kontrolle. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Lembruch - Pedelec Diebstahl

Unbekannte haben am Sonntag gegen 14.00 Uhr vom Parkplatz Strandlust in der Seestraße ein E-Bike Lastenfahrrad entwendet. Das Lastenrad der Marke Carve Mountain war nur kurze Zeit verschlossen auf dem Parkplatz abgestellt. Der Schaden beträgt rund 4500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Am Montag zwischen 16.40 und 17.00 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlichen Pkw eine Audi A4 beschädigt und ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Audi war auf einem Parkplatz in der Flöthestraße Haus Nr. 43 abgestellt. Der Schaden an dem Pkw beträgt rund 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Pkw aufgebrochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte eine Seitenscheibe eines Pkw Ford eingeschlagen und aus dem Fahrzeug u.a. das Portemonnaie mit Bargeld entwendet. Der Pkw stand verschlossen am Straßenrand in der Straße Willenberg. Hinweise zu dem Aufbruch nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

