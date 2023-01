FW-M: Feuer im Kinderzimmer (Giesing)

München (ots) - Dienstag, 24. Januar 2023, 12.31 Uhr Laimer Platz Eine Laimer Wohnung ist nach einem Zimmerbrand nun unbewohnbar. In einer Wohnanlage am Laimer Platz bemerkten Arbeiter in einem Treppenhaus einen Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Bestätigt wurde ihre Einschätzung, als der Rauchmelder in einer Wohnung den Alarm auslöste. Die eintreffenden Kräfte brachen die Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und gingen mit Pressluftatmern in die Wohnung vor. ...

