POL-PDLD: Auseinandersetzung während einem Hard Rock Konzert in Wörth

Annweiler am Trifels (ots) - Am heutigen Nachmittag stürzte ein 37-jähriger Gleitschirmflieger am Hohenberg in Annweiler am Trifels ab und verletzte sich hierdurch schwer. Der 37-Jährige blieb bei seinem Flug gegen 16 Uhr vermutlich aufgrund fehlender Thermik an einer Baumkrone hängen und rutschte hiernach etwa 30 Meter den Abhang herunter. Zur Rettung des Gleitschirmfliegers wurde neben der Freiwilligen Feuerwehr und ...

