Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfälle in Stuhr und Weyhe - Diebstahl eines Pedelec in Affinghausen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 13:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Delmenhorster Straße, B 322 und der Heiligenroder Straße, B 439 zu einem Auffahrunfall. Eine 43-Jährige VW Caddy-Fahrerin musste verkehrsbedingt auf der Rechtsabbiegespur anhalten. Das bemerkte ein 39-Jähriger Ford-Fahrer aus Barnstorf zu spät und fuhr auf ihr Fahrzeug auf. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Sudweyhe - Fahrerin verletzt

Im Kreuzungsbereich Bruchweiden / Apelsdamm kam es am Dienstag um 20:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 44-Jährige Pkw-Fahrerin aus Syke leicht verletzte. Sie fuhr mit ihrem KIA auf der Straße Bruchweiden in Richtung Rieder Damm. Sie wurde von einem 20-Jährigen Citroen-Fahrer übersehen, der vom Apelsdamm kam. Trotz einer sofortigen Bremsung kam es zum Zusammenstoß. Der entstandene Schaden beträgt 7000 Euro. Die 44-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Affinghausen - Diebstahl Pedelec

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag aus dem Fahrradstand am Sportplatz in der Kornstraße ein Pedelec entwendet. Das Rad der Marke Prophete war verschlossen dort abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell