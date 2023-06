Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Segway-Fahrerin angefahren und geflüchtet - Wetschen, Wäschetrockner in Brand geraten ---

Diepholz (ots)

Wetschen - Wäschetrockner gerät in Brand

Am Mittwoch gegen 23.45 Uhr geriet, aus noch ungeklärter Ursache, ein Wäschetrockner in Wetschen, Bultmannsort, in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der Rauch verteilte sich schnell im ganzen Haus. Die Hausbewohner hatten sich in Sicherheit gebracht, wurden aber vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht.

Syke-Gödestorf - Segway Fahrerin angefahren und geflüchtet

Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr befuhr eine 14-jährige Gödestorferin mit einem Segway die Gödestorfer Straße in Fahrtrichtung Okel. Als sie von einem blauen Mercedes überholt wurde, hielt der Fahrer allerdings keinen ausreichenden seitlichen Abstand zu dem Mädchen ein. Sein Fahrzeug streifte den linken Arm der Segway-Fahrerin, sie stürzte dadurch und verletzte sich leicht. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der unbekannte Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke, Tel. 04242/9690, zu melden.

Syke-Gessel - Brandbombe ausgegraben

Bei Erdarbeiten mit einem Bagger wurde am Mittwoch gegen 15.00 Uhr am Handelsweg eine alte Brandbombe entdeckt. Die Polizei sicherte das Gelände und informierte den Kampfmittelbeseitigungsdienst, der auch kurze Zeit später vor Ort war. Die Spezialisten konnten die Bombe gefahrlos sichern und nahmen die Überreste mit.

Bruchhausen-Vilsen - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 08.10 Uhr die B6 in Richtung Nienburg. Als sie nach Links auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, erkannte ein nachfolgender, 20-jähriger Pkw-Fahrer dies zu spät und fuhr mit seinem Volvo ungebremst auf den Audi der 23-Jährigen auf. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und mussten durch zwei Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Der Pkw Volvo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 13000 Euro.

