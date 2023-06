Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Diebstahl Tabakwaren - Stuhr, Diebstahl Wohnmobil - Stuhr, Streit um Paket endet im Krankenhaus ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Diebstahl Tabakwaren

Unbekannte haben gestern in der Zeit von 15.00 bis 19.50 Uhr aus einem Lagerraum eines Supermarktes in Barnstorf, Poggenkuhle, Tabakwaren entwendet. Der oder die Täter gelangten unbemerkt in den Lagerraum. Mit einem Produktwagen transportierten sie die Tabakwaren nach draußen. Die Täter flüchteten unerkannt mit einem Teil der Beute. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, zu melden.

Sulingen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr befuhr eine 82-jährige Pkw-Fahrerin die Lange Straße in Sulingen in Richtung Innenstadt. An der Kirchenkreuzung wollte sie nach links in die Lindenstraße abbiegen, übersah jedoch den Vorrang des ihr entgegenkommenden 21-jährigen Pkw-Fahrers. Bei der Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von geschätzt 5000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Sulingen - Unfallflüchtiger kehrt zurück

Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr befuhr ein 82-jähriger Pkw-Fahrer den Postweg in Sulingen. Beim Vorbeifahren an einem dortigen Grundstück beschädigte er einen Zaun. Nach der Inaugenscheinnahme seines Pkw setzte der 82-Jährige seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden am Zaun zu kümmern. Als er später zurückkehrte, wurde er von dem Eigentümer des Zaunes angesprochen. Der 82-Jährige räumte daraufhin seine Unfallbeteiligung ein. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 1000 Euro.

Stuhr - Streit um Paket

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr bekam ein Hausbewohner in der Edith-Stein-Straße ein Paket geliefert, was er nicht bestellt hat. Als er das Paket näher untersuchte, bemerkte er eine unbekannte Person sich nähern. Er nahm an, dass dieser das Paket in betrügerischer Absicht zu seiner Anschrift hat liefern lassen und es jetzt abholen will. Als er den Unbekannten ansprach, kam es zu Streitigkeiten, einem Schlagabtausch und der Hausbewohner verletzte den Unbekannten mit einem Messer. Das hatte er zuvor zum Öffnen des Pakets benutzt. Der Unbekannte flüchtete verletzt mit einem in einem Pkw wartenden Komplizen. Die Polizei konnte den Verletzten im Krankenhaus in Bremen antreffen. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des Sachverhaltes laufen.

Stuhr - Diebstahl Wohnmobil

In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Stuhr-Moordeich ein Wohnmobil entwendet. Das Wohnmobil der Marke Peugeot stand verschlossen auf einem Grundstück Am Schmiedekamp vor der Garage. Der Schaden beträgt rund 55000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Radfahrer flüchtet nach Kollision

Am Donnerstag gegen 11.00 Uhr kollidierten zwei Radfahrer auf dem Radweg an der Kirchweyher Straße in Höhe des Friedhofes. Eine Beteiligte, eine 68-jährige Radfahrerin, fuhr in Richtung Dreye, als sie von einem unbekannten Radfahrer überholt und touchierte wurde. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Zeugen oder auch der Radfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu melden.

Twistringen - Diebstahl von Gartenmöbeln

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstag früh gegen 8:00 Uhr haben Unbekannte eine ausgestellte Sitzgruppe einer Firma in der Industriestraße entwendet. Die Sitzgruppe, bestehend aus zwei Sesseln, einer Couch und einem Tisch, haben einen Wert von ca. 1000 Euro. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum gesicherten Gelände. Da der Abtransport mit einem Fahrzeug geschehen sein muss, bitte die Polizei um Hinweise, Tel. 04243/970570.

Uenzen - Diebstahl eines Fahrrades

Das Fahrrad eines Schülers haben am Donnerstag Unbekannte von der Bushaltstelle Uenzen/Post in der Uenzer Dorfstraße entwendet. Das schwarzes Mountainbike der Marke GREENS; Modell Leicester mit 21 Gängen hat einen Wert von 400 Euro. Ein schwarzes Kettenschloss muss sich noch um den Lenker gewickelt am Fahrrad befinden. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

