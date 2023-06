Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fahrzeug bei Überholvorgang beschädigt

Polizei sucht Unfallbeteiligten

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Mittwoch (7. Juni 2023) kam es gegen 20:20 Uhr auf der Beeker Straße in Emmerich zu einer Unfallflucht. Ein 70-jähriger Mann befuhr mit seinem schwarzen Opel Insignia die Straße und wurde von einem Jeep (Typ: Grand Cherokee). Bei dem Überholvorgang kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Es entstand kein Personenschaden, doch wurden vermutlich beide Fahrzeuge beschädigt. Der Opel wies Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel auf, während der Jeep, welcher mit zwei Personen besetzt gewesen war, vermutlich am rechten hinteren Kotflügel beschädigt sein muss. Der Fahrer des Jeeps entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Der Fahrer des schwarzen Opel Insignia konnte die beiden Insassen des Jeeps wie folgt beschreiben:

Person 1 (Fahrer):

- männlich - ca. 40 bis 45 Jahre alt - kräftige Statur - dunkle Haare

Person 2 (Beifahrerin).

- weiblich - dunkler Teint

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach den Insassen des Jeeps und nach Zeugen welche Informationen über den Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell