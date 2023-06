Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kind bei Unfallflucht leicht verletzt

Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmerin und Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (7. Juni 2023) kam es gegen 18:15 Uhr an der Adresse "Neuer Steinweg" in Emmerich zu einer Unfallflucht. Zwei Kinder verließen mit ihren Fahrrädern den dort befindlichen Parkplatz eines Supermarktes, während eins der Kinder wenig später die Straße überqueren wollte. Dabei kollidierte das Kind mit einem von rechts kommenden grauen Pkw (Marke und Typ nicht bekannt) und verletzte sich dadurch leicht am Finger. Die Fahrzeugführerin (ältere weibliche Person) stieg aus, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Kindes und notierte sich etwas in ein Buch. Danach entfernte sich die Frau vom Unfallort. Durch die Kollision wurde der graue Pkw vermutlich am linken Kotflügel beschädigt, während die Fahrerin nicht ihrer Pflicht nachkam, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

