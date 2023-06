Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Alleinunfall: Radfahrer durch Sturz schwerverletzt

Geldern-Pont (ots)

Am Mittwoch (7. Juni 2023) kam es gegen 21:05 Uhr an der Burgstraße in Geldern zu einem Alleinunfall eines Radfahrers. Der 41-jährige Mann aus Kevelaer befuhr mit seinem Rad den Fahrradweg der Burgstraße in Fahrtrichtung Venloer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ersthelfer informierten die Polizei sowie den Rettungsdienst, welcher den Mann zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbrachte. Lebensgefahr bestand nicht. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell