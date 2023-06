Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht: Männlicher Verkehrsteilnehmer begutachtet Schaden und entfernt sich anschließend vom Unfallort

Emmerich am Rhein-Hüthum (ots)

Am Mittwoch (7. Juni 2023) kam es gegen 08:30 Uhr am Borgheeser Weg in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete wie ein roter VW Passat den Borgheeser Weg aus Richtung Hüthumer Straße kommend befuhr. Verkehrsbedingt musste der Fahrer des roten VW Passat nach rechts ausweichen und kollidierte dabei mit einem abgestellten grauen VW Golf. Der Mann, welchen der Zeuge wie untenstehend beschreiben konnte, stieg aus seinem Fahrzeug aus, schaute sich den entstandenen Schaden an und setzte seine Fahrt anschließend Fort. Der graue VW Golf wurde durch die Kollision am vorderen linken Radlauf sowie an der Frontschürze beschädigt.

Der Zeuge konnte den Fahrer des roten VW Passat wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 50 Jahre alt - ca. 185 cm groß - kräftige Statur - kurze graue Haare - kurzer grauer Bart

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

