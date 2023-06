Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Geldern (ots)

Ein 25-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstag (08.06.2023), gegen 18:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wachtendonker Straße in Geldern-Walbeck schwer verletzt. Der Motorradfahrer befuhr die Wachtendonker Straße (L361) in Fahrtrichtung Straelen und wollte mehrere Fahrzeuge überholen. In Höhe Einmündung zum Ringweg beabsichtigt ein in gleicher Richtung fahrender 42-jähriger Pkw-Fahrer nach links in diesen abzubiegen. Daraufhin kommt es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Aufgrund der Verletzungen bei dem Kradfahrer wurde dieser mittels Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein VU-Team eingesetzt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Unfallörtlichkeit blieb bis ca. 23:30 Uhr gesperrt.

