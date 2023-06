Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Bürocontainer

Straelen-Herongen (ots)

In der Zeit von Mittwoch 07.06.2023, 11:30 Uhr bis Donnerstag 08.06.2023, 06:10 Uhr brachen unbekannte Täter, durch Aufhebeln der Eingangstür, in einen Bürocontainer an der Beekerstraße ein. Bei dem aufgebrochenen Container handelt es sich um die Rezeption eines angrenzenden Campingplatzes. Sämtliches Mobiliar wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter erbeuteten Münzgeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon: 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell