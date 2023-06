Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Männer geben sich als falsche Telekommitarbeiter aus

Bargeld entwendet

Kleve (ots)

Am Dienstag (6. Juni 2023) kam es zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr an der Braunstraße in Kleve zu einem Diebstahl. Drei bislang unbekannte männliche Täter gaben sich dabei als Mitarbeiter der Telekom aus und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung einer 27-jährigen Frau. Unter dem Vorwand, Reparaturarbeiten am Internetanschluss durchzuführen, befanden sich die drei Männer, welche sich durch gefälschte Mitarbeiterausweise der Telekom ausgewiesen hatten, im Tatzeitraum in der Wohnung. Nach dem die Männer, welche alle drei ein weißes Hemd sowie eine schwarze Hose trugen (ein Mann trug zudem noch ein schwarzes Sakko), die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die Frau fest, dass Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet worden war.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

Die Polizei rät: - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke oder der Telefongesellschaften.

- Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen. (pp)

