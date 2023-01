Polizei Mettmann

POL-ME: Geschwindigkeitsmessungen in der 3. KW - Kreis Mettmann - 2301042

Mettmann (ots)

Zu hohe Geschwindigkeiten sind immer noch eine der häufigsten Unfallursachen - deshalb kontrolliert die Polizei im Kreis Mettmann, ob sich die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten halten.

Gemeinsam mit dem Kreis Mettmann und der Stadt Velbert kündigt die Polizei zudem ihre fest vorgeplanten Messstellen im Kreisgebiet an, um bereits im Vorfeld die Menschen zu sensibilisieren, nicht zu schnell zu fahren.

Alle Messungen sind natürlich abhängig von der tagesaktuellen Verkehrssituation vor Ort. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen aber auch an allen anderen Orten stets damit rechnen, dass ihre Geschwindigkeiten von der Polizei kontrolliert werden. Daher gilt auf den Straßen im Kreis Mettmann grundsätzlich:

Fahren Sie angemessen, ruhig und achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit!

Hier werden die Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizeibehörde Mettmann Ihre Geschwindigkeit in der kommenden Woche kontrollieren:

Montag, 16. Januar 2023

Velbert-Langenberg: Kuhler Straße, Frohnstraße

Velbert-Mitte: Bahnhofstraße, Poststraße

Velbert-Neviges: Elsbeeker Straße, Hohenbruchstraße

Ratingen: Breitscheider Weg, Brandenburger Straße, West

Erkrath: Morper Allee, Schimmelbuschstraße

Monheim am Rhein: Krischerstraße, Lichtenberger Straße

Mettmann: Düsseldorfer Straße, Goldberger Straße

Heiligenhaus: Nordring, Velberter Straße

Dienstag, 17. Januar 2023

Velbert-Langenberg: Bökenbuschstraße, Bleibergstraße

Velbert-Mitte: Am Kalksteinbruch, Am Thekbusch

Velbert-Neviges: Nevigeser Straße, Donnenberger Straße

Ratingen: Duisburger Straße, Gerhardstraße

Erkrath: Willbecker Straße, Feldheider Straße

Monheim am Rhein: Alfred-Nobel-Straße, Friedenauer Straße

Mettmann: Eidamshauser Straße, Meiersberger Straße, Ost

Heiligenhaus: Talburgstraße, Langenbügeler Straße

Mittwoch, 18. Januar 2023

Velbert-Langenberg: Bonsfelder Straße, Wodanstraße

Velbert-Mitte: Langenberger Straße, Brangenberger Straße

Velbert-Neviges: Am Rosenhügel, Goethestraße

Ratingen: Mülheimer Straße, Breitscheider Weg

Erkrath: Trills, Kempener Straße

Monheim am Rhein: Hauptstraße, Rheinuferstraße

Mettmann: Bahnstraße, Herrenhauser Straße

Heiligenhaus: Velberter Straße, Südring

Donnerstag, 19. Januar 2023

Velbert-Langenberg: Nierenhofer Straße, Voßnacker Straße

Velbert-Mitte: Hardenberger Straße, Am Hardenberger Hof

Velbert-Neviges: Kuhlendahler Straße, Kirchstraße

Ratingen: Steinhauser Straße, Sohlstättenstraße

Erkrath: Schulstraße, Millrather Weg

Monheim am Rhein: Lichtenberger Straße, Benrather Straße

Mettmann: Hasseler Straße, Elberfelder Straße

Heiligenhaus: Moselstraße, Hülsbecker Straße

Freitag, 20. Januar 2023

Velbert-Langenberg: Balkhauser Weg, Hattinger Straße

Velbert-Mitte: von-Humboldt-Straße, Hans-Böckler-Straße

Velbert-Neviges: Milchstraße, Neustraße

Ratingen: Essener Straße, Düsseldorfer Straße

Erkrath: Max-Planck-Straße, Haaner Straße

Monheim am Rhein: Heerweg, Hofstraße, Baumberg

Mettmann: Goldberger Straße, Hasseler Straße

Heiligenhaus: Pinner Straße, Hauptstraße

Sonstige Hinweise

Das semistationäre Geschwindigkeitsmessgerät des Kreises Mettmann steht in der 3. Kalenderwoche an der Hochdahler Straße in Hilden.

