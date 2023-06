Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Falscher Kanalarbeiter bestiehlt Seniorin

Uedem (ots)

Am Dienstagvormittag (6. Juni 2023) zwischen 10:30 und 11:30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zu dem Haus einer Seniorin auf der Straße Ostwall, indem er vorgab, Arbeiten an einem Abwasserdeckel auf der Straße durchführen zu müssen und dass dazu das Wasser im Haus der Seniorin abgestellt sein müsse. Die 84-Jährige ließ den Mann hinein und schloss die Tür hinter ihm. Der Unbekannte suchte mit ihr das Bad und den Keller des Hauses auf, danach verließ der die Örtlichkeit. Der Seniorin kam das Ganze anschließend merkwürdig vor, sie informierte die Polizei. Erst später stellte sie fest, dass aus ihrem Schlafzimmer Bargeld entwendet wurde. Unklar ist, ob sich noch eine zweite Person Zutritt zum Haus verschafft hat.

Die Frau beschreibt den angeblichen Handwerker als etwa 1,85m groß und mit schmaler Statur. Er trug eine graue Kappe auf dem Kopf. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder eventuell Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.

Die Polizei rät:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke oder der Telefongesellschaften. - Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen. - Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten - beispielsweise durch einen Wechseltrick oder Falschgeld - betrogen werden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell