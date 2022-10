POL-E: Essen: 14-jähriger Radfahrer von Auto angefahren - Polizei sucht Fahrerin und bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: An der Gesamtschule in der Ohmstraße hat es sowohl vorgestern Abend (18. Oktober) als auch heute Nacht (20. Oktober) gebrannt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Zum ersten Brand wurde die Feuerwehr am späten Dienstagabend (gegen 23:30 Uhr) gerufen, zum zweiten Brand heute Morgen gegen 0:50 Uhr. Beide Male brannte es in Klassenzimmern, ...

