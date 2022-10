Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Nestrückbau in Wienhausen

Heute war die Feuerwehr Celle wieder im Namen des Naturschutzes mit dem Weißstorchbeauftragten unterwegs.

Am Kloster in Wienhausen war der Rückbau des Storchennestes notwendig geworden. Hierbei wurde das Nest nicht entfernt, sondern die Hinterlassenschaften der Bewohner aus mehreren Jahren. Notwendig ist der Rückbau aus hygienischen und statischen Gründen. Am Ende waren es rund 300 bis 400 Kg "Unrat" die entfernt werden mussten. Jetzt ist das Nest für neue Bewohner im Frühjahr bereit.

