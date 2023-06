Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Motorradfahrer wird schwer verletzt

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (07.06.2023), gegen 21:00 Uhr, kam es in Kevelaer-Kervenheim auf der Schravelner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 60-Jähriger aus Uedem befuhr mit seinem Krad die Schravelner Straße in Richtung Kevelaer und beabsichtigte ein Fahrzeug zu überholen. Hierbei geriet er nach links auf den Grünstreifen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der 60-Jährige, der zum Zeitpunkt einen Helm trug, erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Angehörigen wurden durch die polizeilichen Opferschutz betreut. Die Unfallaufnahme wurde durch Kräfte des VU-Teams Kleve unterstützt. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die Schravelner Straße blieb bis ca. 23:00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell