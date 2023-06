POL-KLE: 45-jähriger bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Geldern (ots) - Ein 25-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstag (08.06.2023), gegen 18:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wachtendonker Straße in Geldern-Walbeck schwer verletzt. Der Motorradfahrer befuhr die Wachtendonker Straße (L361) in Fahrtrichtung Straelen und wollte mehrere Fahrzeuge überholen. In Höhe Einmündung zum Ringweg beabsichtigt ein in gleicher Richtung fahrender 42-jähriger Pkw-Fahrer nach ...

