Emmerich am Rhein-Hüthum (ots) - Am Mittwoch (7. Juni 2023) kam es gegen 08:30 Uhr am Borgheeser Weg in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete wie ein roter VW Passat den Borgheeser Weg aus Richtung Hüthumer Straße kommend befuhr. Verkehrsbedingt musste der Fahrer des roten VW ...

