Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in Vereinshütte - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 29.04., bis Donnerstag, 11.05., sind unbekannte Täter in eine Vereinshütte eines Wandervogelvereins am Ende der Schluchseestraße Ecke Grabenäckerstraße auf dem Gelände der Waldorfschule eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwei Holz-Fensterläden an der Hütte auf und drückten das dahinterliegende Fenster auf. In der Hütte wurden keine Wertgegenstände aufbewahrt, so dass lediglich eine Tafel Schokolade und eine Packung Teelichter entwendet wurden. Allerdings beträgt der angerichtete Schaden rund 500 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell