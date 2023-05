Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Kreuzungsunfall mit rund 25000 Euro Schaden

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 25000 Euro Sachschaden an einem VW und an einem Audi sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 06.15 Uhr, an der Kreuzung der Kirchstraße mit der Bismarckstraße ereignet hat. Eine 62-jährige Frau fuhr mit einem Audi auf der Kirchstraße in Richtung Hauptstraße und wollte die Kreuzung mit der Bismarckstraße geradeaus überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW, dessen 25-jähriger Fahrer sich der Kreuzung aus Sicht der Audi-Fahrerin von rechts und somit bevorrechtigt auf der Bismarckstraße näherte. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die beiden erheblich beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

