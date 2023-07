Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 02.07.2023

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, den 01.07.2023, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer mit einem Unimog die Straße Nenndorf in Fahrtrichtung der Bundesstraße 6. In einer Linkskurve kam er bei regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab und überschlug sich. Ein 45-jähriger Fahrzeuginsasse wurde durch den Unfallhergang leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Für die Bergung des Unfallfahrzeugs wurde die Straße an der Unfallstelle vorübergehend gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

