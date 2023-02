Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreister Betrugsversuch

Kaiserslautern (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagnachmittag in einem Elektrofachmarkt in der Hoheneckerstraße versucht, mit Handys Profit zu machen. Der Mann kaufte zunächst zwei Smartphones im Wert von fast 3.000 Euro. Nach circa einer halben Stunde suchte er das Geschäft erneut auf und wollte die Geräte zurückgeben. Die Verpackungen, die scheinbar noch original verschweißt waren, wurden an der Kasse geöffnet. Anstatt der Handys lagen in den Kartons nur Eisenplatten. Der Mann machte sich aus dem Staub. Das Geld hatte er für die Geräte nicht zurückerhalten. Die Polizei sicherte Spuren und Videoaufzeichnungen aus dem Markt und nahm die Ermittlungen auf. |elz

