POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Drei Verletzte bei Auffahrunfall - Diepholz, Diebstahl eines Pkw Toyota

Diepholz (ots) - Diepholz - Wohnungseinbruchdiebstahl In der Zeit vom 14.06.2023 bis zum 30.06.2023 kam es in der Buschstraße in Barnstorf zu einem Einbruchdiebstahl. Demnach haben bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus verschafft und dort gezielt nach Wertgegenständen gesucht. Insgesamt konnte Diebesgut im Wert von ca. 15000 Euro erlangt ...

