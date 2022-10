Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Dienstag, dem 18.10.2022, ereignete sich gegen 15:00 Uhr in Rudolstadt im Bereich der Albert-Lindner-Straße/ Große Allee/ Marktstraße ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte befuhr die Albert-Lindner-Straße und wollte diese nach dem Passieren der "Galeria" in Richtung Große Allee verlassen. Da ein Fußgänger von links die Fahrbahn überquerte, stoppte sie ihr Fahrzeug. In diesem Moment fuhr der Verursacher aus der Marktstraße heraus und streifte den PKW der Geschädigten am Heck, sodass Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Bei dem verursachenden PKW handelte es sich um ein Fahrzeug der Farbe grau, silbern oder weiß. Weitere Angaben diesbezüglich liegen nicht vor. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

