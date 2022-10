Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 32-Jähriger nach Verkehrsunfall verletzt

L1095/ Rodacherbrunn (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 32-Jähriger durch einen eigens verursachten Verkehrsunfall verletzt. Der Mann fuhr die Landesstraße 10195 von Neundorf kommend in Richtung Rodacherbrunn entlang. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer aus unklarer Ursache die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des verunfallten PKW.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell