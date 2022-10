Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zweifacher Aufbruchversuch an Zigarettenautomat

Rudolstadt (ots)

Zwischen Dienstagmorgen sowie Mittwochmorgen wurden offensichtlich mehrere Versuche unternommen, einen Zigarettenautomaten in der Friedrich-Adolf-Richter-Straße in Rudolstadt zu sprengen bzw, aufzuhebeln. Anwohner hatten am Dienstagmorgen Knallgeräusche vernommen, welche der Spurenlage am Einsatzort zufolge auf den Versuch der Sprengung des Automaten hindeuten. Am Folgetag dann versuchten der/ die Unbekannten offensichtlich, durch Aufhebeln an den Inhalt zu gelangen. Augenscheinlich misslang die beabsichtigte, brachiale Öffnung in beiden Fällen, die umfangreichen Spuren wurden durch Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld gesichert. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Saalfeld entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell