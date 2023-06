Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht - Blutprobe

Nettetal-Breyell (ots)

Ein 19-jähriger Nettetaler befuhr am Samstag, 03.06.2023 gegen 02:10 Uhr mit seinem Fahrrad die Biether Straße in Nettetal-Breyell. Vermutlich auf Grund von Alkoholkonsum stürzte er mit seinem Fahrrad und verletzte sich leicht am Kopf. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Von dort konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Zuvor wurde ihm aber eine Blutprobe auf Anordnung der Polizei entnommen. /MG (527)

