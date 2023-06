Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Geldautomatensprengung - Nachtragsmeldung

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Tönisvorst-St. Tönis: Geldautomatensprengung - Nachtragsmeldung Wie in unsere Pressemeldung Nummer 517 bereits berichtet, hat es am heutigen 02.06.2023 gegen 02.35 Uhr eine Geldautomaten Sprengung auf der Ringstraße in St-.Tönis gegeben. Die Täter hatten drei Geldautomaten in der Filiale gesprengt, Beute erlangten sie aber nicht. In einem Automaten fanden Kriminaltechniker einen Sprengsatz, der bei der Tat nicht zur Explosion gebracht worden war. Diesen sicherten die Spezialisten und sprengten ihn kontrolliert auf einem nahe gelegenen Feld. Der Fahrer des zunächst verdächtigen dunklen VW Polo mit KK-Kennzeichen hat sich am Vormittag bei der Polizei gemeldet - es war ein Mitarbeiter der Feuerwehr auf dem Weg zum Einsatz in der Sparkasse. Deshalb bittet die Kriminalpolizei um Hinweises auf die Täter und auf benutze Fahrzeuge. Die Täter entfernten sich nach der Tat zu Fuß in Richtung Fußgängerzone. Weitere Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Dülken entgegen. Nutzen sie dafür die Rufnummer 02162/377-0. Fotos oder Videos im Zusammenhang mit der Tat können weiterhin hier hochgeladen werden: https://nrw.hinweisportal.de/2022051912_gaa_sprengung. /wg (522)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell