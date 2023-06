POL-VIE: Viersen: Nach Verkehrsunfall mit Flucht sucht die Polizei beschädigten Roller- Nachtragsmeldung

Tönisvorst - St. Tönis (ots) - Tönisvorst-St. Tönis: Geldautomatensprengung - Nachtragsmeldung Wie in unsere Pressemeldung Nummer 517 bereits berichtet, hat es am heutigen 02.06.2023 gegen 02.35 Uhr eine Geldautomaten Sprengung auf der Ringstraße in St-.Tönis gegeben. Die Täter hatten drei Geldautomaten in der Filiale gesprengt, Beute erlangten sie aber nicht. ...

