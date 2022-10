Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Mittwochabend kam es in Papenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Gegen 19:25 Uhr befuhr eine 50-jährige Radfahrerin den Fahrradweg der Straße "Splitting rechts" in Papenburg in Richtung der Straße "Mittelkanal". Ein entgegenkommender 25-jähriger Radfahrer geriet, vermutlich aufgrund einer Ablenkung durch ein Mobiltelefon, auf die Fahrseite der 50-Jährigen. Daraufhin kollidierten und stürzten beide Beteiligten zu Boden. Die Frau zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Radfahrer blieb unverletzt. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,27 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

