POL-DH: --- Sulingen, Polizei sucht Werkzeug Eigentümer - Barnstorf, Flucht eines Fahrers scheitert - Stuhr, Transporter Diebstahl

Sulingen - Durchsuchungen mit Erfolg (Fotos)

Am 28.06.2023 durchsuchten Polizeibeamte aus Sulingen in Zusammenarbeit mit der Polizei Hoya insgesamt drei Objekte in Sulingen, Varrel und Wietzen. Ursprung der Durchsuchungen war ein Einbruch in eine Lagerhalle in der Dorfstraße in Sulingen in der Nacht vom 09. auf den 10.04.2023 (wir berichteten). Im Laufe der Ermittlungen verdichtete sich ein Tatverdacht gegen mehrere Personen. Mit einem Beschluss des Amtsgerichtes Verden wurden dann die drei Objekte durchsucht. Die Polizei konnte eine Vielzahl vermutliches Diebesgut beschlagnahmen, so dass bislang zehn Straftaten aus den Jahren 2022 und 2023 aufgeklärt werden konnten. Darüber hinaus hat die Polizei weitere Gegenstände beschlagnahmt, die bislang keiner Straftat zugeordnet werden konnten (siehe Fotos). Wer von den abgebildeten Gegenständen etwas wiedererkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Barnstorf - Flucht scheitert

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer flüchtete am Mittwochabend gegen 23.35 Uhr mit seinem Pkw, als er eine Polizeistreife erblickte. Die Polizei verfolgte den flüchtenden Pkw. Dieser befuhr den Grünstreifen an der Osnabrücker Straße und verunfallte an einem Straßenschild. Der 18-Jährige versuchte daraufhin zu Fuß weiter zu flüchten, konnte aber von der Polizei eingeholt und festgenommen werden. Der Grund für die Flucht war offensichtlich ein fehlender Führerschein. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und eine Rechnung für den beschädigten Pkw und das Verkehrszeichen. Auf eine Führerscheinsperre muss er sich ebenfalls einstellen.

Stuhr - Transporter entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem Firmengelände in der Mackenstedter Straße einen Transporter der Marke Peugeot entwendet. Sie öffneten zunächst gewaltsam ein Zufahrtstor, brachen dann den Transporter auf und entwendeten ihn. Der Schaden wird auf rund 20000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke-Barrien - Verkehrsunfall

Am Mittwoch um 10:00 Uhr wollte ein Transporter-Fahrer von einer Grundstücksausfahrt nach Links auf die B6 einbiegen und übersah dabei eine 23-jährige VW-Fahrerin, die sich auf der Rechtsabbieger-Spur in Fahrtrichtung zum Syker Industriegebiet befand. Es kam zum Zusammenstoß und der VW UP wurde noch gegen einen weiteren PKW geschleudert, der sich aber anschließend vom Unfallort entfernte. Der Fahrer des beschädigten Pkw sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242/9690, zu melden. Die 23jährige Frau aus Stuhr wurde leicht verletzt. An dem Mercedes-Sprinter und an dem VW UP entstand Sachschaden von insgesamt 5500 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall

Ein 55-jähriger Heiligenfelder missachtete am Mittwoch um kurz nach 18:30 Uhr die Vorfahrtsregelung "Rechts vor Links". Er wollte mit seinem VW Tiguan den Hafter Weg kreuzen und übersah den vorfahrtsberechtigten Seat eines 33-jährigen Bassumers. Verletzt wurde durch den Zusammenprall niemand, aber beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bassum - Verkehrsunfallflüchtigen ermittelt

Am Mittwochnachmittag um kurz vor 15 Uhr lieferte der 24-jährige Fahrer eines Getränkelieferanten Ware bei einem Getränkemarkt an der Syker Straße an. Beim Verlassen des Parkplatzes fuhr er mit seinem LKW gegen das geparkte Auto eines Delmenhorsters, schob es ein Stück weiter und setzte anschließend seine Fahrt trotzdem fort. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte das Kennzeichen abgelesen werden, so dass der Halter informiert werden konnte. Kurze Zeit später kam der Unfallflüchtige wieder zurück, so dass der Vorgang polizeilich aufgenommen werden konnte. Am geparkten Pkw, Ford S-Max, entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro; am Scania-LKW ca. 2000 Euro.

Twistringen - Rollerfahrer verletzt

Eine 59-jährige Twistringerin wollte am Mittwochmittag um 12:00 Uhr in Binghausen mit ihrem PKW die B51 überqueren und übersah dabei einen 57-jährigen Rollerfahrer, der den Radweg in Richtung Twistringen befuhr. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte der Rollfahrer in den Graben und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Twistringen - Fahrradfahrer verletzt

Durch den Zusammenprall mit einem PKW wurde am Mittwoch um 14:20 Uhr ein 72-jähriger Radfahrer so schwer am Kopf verletzt, dass er in ein Bremer Krankenhaus gebracht werden musste. Ein 47-jähriger Twistringer übersah den entgegen kommenden Pedelec-Fahrer, als er mit seinem VW-Bus von der Binghäuser Straße in die Straße "Zur Poggenmühle" abbiegen wollte.

