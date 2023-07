Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Coffee with a Cop am 13. Juli 2023 in Gera

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Bei einem Kaffee, Latte Macchiato oder einem anderen Heißgetränk ungezwungen mit Geras Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen? Kein Problem!

Die Landespolizeiinspektion Gera lädt Sie am 13. Juli 2023 von 12:00 - 16:00 Uhr in die Schlossstraße Ecke Bachgasse zur zweiten Veranstaltung "Coffee with a Cop" in Gera ein.

Die Kolleginnen und Kollegen der Schutz- und Kriminalpolizei, der Einsatzunterstützung und der Präventionsstelle stehen Ihnen an diesem Tag Rede und Antwort. Insbesondere wurde die Veranstaltung rund um das Thema Betrugsstraftaten / Trickbetrug und Einbruchsdelikte erweitert. Gern beraten und informieren wir Sie hierzu.

Auf die Getränke, welche vor Ort von einem exzellenten Coffee-Biker zubereitet werden, laden wir Sie natürlich ganz herzlich ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! (KR)

