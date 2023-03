LPI-NDH: Überwachungskamera zeichnet Diebstahl auf

Leinefelde, Mühlhausen (ots) - Erneut schlugen Taschendiebe in Lebensmittelmärkten in Nordthüringen zu. Gegen 14.30 Uhr bemerkte 51-jährige Kundin in der Aldifiliale in der Birkunger Straße das Fehlen ihrer Geldbörse. Sie hatte das Portemonnaie im Einkaufskorb liegen. Gegen 15 Uhr traf es eine 59-jährige Frau in der Aldifiliale am Kreuzgraben in Mühlhausen. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Bargeld und sämtliche persönliche Dokumente, wie Ausweis, ...

