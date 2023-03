LPI-NDH: Flucht vor der Polizei gescheitert

Sondershausen, Leinefelde (ots) - Immer wieder werden Kunden in Supermärkten Opfer von Taschendiebstählen. So griff am Dienstag ein Unbekannter im Lidlmarkt, in der Erfurter Straße in Sondershausen unbemerkt in die Tasche einer Kundin und erbeutete einen dreistelligen Bargeldbetrag. Zwischen 16 und 17.10 Uhr hatte ein Dieb im Lidlmarkt in Leinefelde, in der Birkunger Straße Erfolg. Auch hier konnte er unbemerkt in die ...

