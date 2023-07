LPI-G: Supermarkt beschmiert - Zeugen gesucht

Altenburg (ots) - Wintersdorf: Am 04.07.2023, gegen 12:50 Uhr kam es an der Kreuzung Zirndorfer Straße / Wintersdorfer Straße zur Kollission zwischen einem Pkw Mazda (Fahrerin 56) und einem vorfahrtsberechtigten Radfahrer (67). Der 67-jährige Radfahrer wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum ...

