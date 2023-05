Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Räuberischer Diebstahl auf Discounter

Bad Segeberg (ots)

Im Wedeler Weg in Pinneberg ist es am Donnerstagabend (25.05.2023) zu einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter Ecke Mühlenstraße gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen löste um 18:45 Uhr die Diebstahlssicherung aus und es ertönte ein akustischer Alarm.

Ein Angestellter verfolgte daraufhin zwei Männer auf den Parkplatz und hielt einen von ihnen im Bereich der Parkplatzauffahrt fest. Der Andere zog daraufhin ein Messer hervor, woraufhin der Mitarbeiter den Festgehaltenen losließ.

Die Unbekannten liefen daraufhin über den Wedeler Weg in Richtung Ludwig-Meyn-Straße davon.

Der Mann mit Messer war circa 35 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und athletisch gebaut. Er hatte einen schwarzen Vollbart und trug eine Pilotensonnenbrille, eine schwarze Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover.

Der zweite Unbekannte war ähnlich alt, circa 1,85 Meter groß und schlank. Er hatte kurzgeschorene blonde Haare und trug eine lila-weißfarbene Bandana als Kopfbedeckung. Zudem war er mit einem hellbraunen Pullover mit weißem Aufdruck, Hose und schwarzen Sneakers von Vans mit lilafarbenen Streifen bekleidet.

Die Männer sollen in einer vermutlich osteuropäischen Sprache gesprochen haben.

Bislang ließ sich nicht feststellen, was gestohlen wurde.

Eine Streife des Polizeireviers Pinneberg nahm eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 um Hinweise zur Identität und weiteren Fluchtrichtung der Unbekannten.

