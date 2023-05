POL-SE: Norderstedt - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Teleskopladers

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (25.05.2023) ist es in der Straße "Alsterwiesen" in Henstedt-Ulzburg zum Diebstahl eines schwarzen Jeep Grand Cherokee gekommen. Unbekannte stahlen den SUV mit Segeberger Kennzeichen zwischen 00:30 und 07:30 Uhr vom Fahrbahnrand. Der Schaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf circa 40.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen ...

mehr