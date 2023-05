POL-SE: Pinneberg - Diebstahl eines Spielautomaten und Einbruch in Bürogebäude - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Zwischen Montagmittag und Mittwochmittag (24.05.2023) ist es in der Poppenbütteler Straße in Norderstedt nahe des Heußwegs zum Diebstahl eines schwarzen Lexus UX250H mit Segeberger Kennzeichen gekommen. Unbekannte stahlen den Pkw aus einer Parkbucht. Eine Streife des Polizeireviers Norderstedt nahm am Mittwoch eine Strafanzeige auf und veranlasste erste Fahndungsmaßnahmen. Die Kriminalpolizei ...

