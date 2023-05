Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Jeep Grand Cherokee gestohlen

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (25.05.2023) ist es in der Straße "Alsterwiesen" in Henstedt-Ulzburg zum Diebstahl eines schwarzen Jeep Grand Cherokee gekommen.

Unbekannte stahlen den SUV mit Segeberger Kennzeichen zwischen 00:30 und 07:30 Uhr vom Fahrbahnrand.

Der Schaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf circa 40.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Die Ermittler bitten unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell