Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Sachsenhausen - Diebstahl eines Mähroboters dank GPS schnell aufgeklärt

Korbach (ots)

Am späten Donnerstagabend (18.Mai) meldete ein Sachsenhäuser den Diebstahl seines Mähroboters von seinem Grundstück in der Straße Warteweg. Da der Mähroboter über GPS verfügte, konnte der Diebstahl bereits am Freitagmorgen (19. Mai) durch die Polizei Bad Wildungen aufgeklärt werden.

Bei der Anzeigenaufnahme gegen 23.45 Uhr schilderte der Geschädigte, dass er über das GPS-Signal die Meldung auf sein Handy erhalten habe, wonach sein Rasenmähroboter der Marek Worx im Wert von etwa 700 Euro das vorgesehene Mähgebiet verlassen hat. In der Folge konnte der Mähroboter in einem Mehrfamilienhaus in Sachsenhausen geortet werden. Am Freitagmorgen führten die Ermittlungen der Polizei Bad Wildungen zum Erfolg: In dem Mehrfamilienhaus konnte sie einen 20-Jährigen antreffen, der auf Nachfrage den Mähroboter herausgab. Der 20-Jährige entschuldigte sich und gab als Erklärung an, dass er den Mähroboter am Vorabend an einer Straße gefunden habe. Da er dachte, dass er weggeworfen worden sei, habe er ihn mitgenommen.

Der Mähroboter wurde durch die Polizei sichergestellt und wieder an den Besitzer ausgehändigt. Auf den 20-Jährigen wartet ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

