POL-KB: Frankenberg-Röddenau - Fahrräder aus Schuppen gestohlen

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag (12. Mai) auf Samstag (13. Mai) entwendete ein Unbekannter insgesamt sechs Pfautauben. Die Tauben befanden sich teilweise in einem Gehege, teilweise in einer Nistzelle in einer unverschlossenen Garage in der Frebershäuser Straße in Frankenau. Der Wert der Tiere beträgt etwa 1.200 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, ...

