POL-KB: Twistetal - Heizöl in Kläranlage, Polizei ermittelt wegen Umweltstraftat und bittet um Hinweise

Korbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein Unbekannter vier Autos in Reinhardshausen. Es entstand hoher Sachschaden, die Polizei sucht Zeugen. Am frühen Freitagnachmittag meldete der Besitzer eines schwarzen Skoda Ocatavia, dass sein Auto auf einem Parkplatz einer Pension in der Straße Wölfegrund in Reinhardshausen beschädigt wurde. ...

mehr