POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Schnellrestaurant in Vorhalle gesucht

Hagen-Vorhalle (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch (19.07.2023) auf Donnerstag Zugang zu den Räumlichkeiten eines Fastfood-Restaurants in der Becheltestraße. Eine 25-jährige Mitarbeiterin bemerkte den Einbruch am Donnerstagmorgen, gegen 09.00 Uhr. Am Vorabend, gegen 23.20 Uhr, hatte sie selbst das Restaurant als letzte Mitarbeiterin verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute vom Tatort. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

