Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfall mit verletztem Fußgänger

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 07.20 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Holzgerlingen ein Unfall, bei dem ein 23 Jahre alter Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Mann war entlang der Max-Eyth-Straße in Richtung Weil im Schönbuch-Breitenstein unterwegs und wollte die Einmündung der Gottlieb-Binder-Straße geradeaus überqueren. Zeitgleich befuhr ein 57 Jahre alter VW-Lenker die Max-Eyth-Straße aus Richtung Breitenstein kommend und wollte nach links in die Gottlieb-Binder-Straße abbiegen. Mutmaßlich übersah er den 23-Jährigen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam und der Fußgänger in dessen Verlauf stürzte. Der junge Mann musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell